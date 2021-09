No Tav | Corte d’Appello si riserva di decidere su richiesta estradizione per Scalzo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi Appello di Torino si èta disulladelle autorità francesi diper Emilio, attivista No Tav accusato di violenze nei confronti di un poliziotto francese durante una manifestazione. Come spiega l’avvocato difensore Danilo Ghia: “Il 5 ottobresarà processato per l’occupazione della casa di Claviere -deve essere presente per potersi difendere e questo e’ incompatibile con l’. In ogni caso la Francia può cominciare il procedimento senza la presenza dell’imputato, nulla lo vieta”. A difesa dianche la consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre: “Emilio è un patrimonio di umanità. Teniamocelo stretto. No” scrive su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tav Corte

Nuova Società

Bisognerà attendere per sapere se lad'Appello di Torino accoglierà o meno la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità francesi nei confronti di Emilio Scalzo , lo storico leader Noarrestato dai carabinieri in ......progettazione e nella realizzazione di alcuni rami della rete ferroviaria ad alta velocità (). ... Infatti sarebbe stato assurdo per ladi secondo grado invalidare l'impianto accusatorio, ...La Corte d’Appello si è riservata sulla richiesta avanzata dalle autorità francesi, dopo che l’attivista era stato dai carabinieri in esecuzione di un mandato di cattura internazionale ...24/09/2021 - Importanti investimenti stanno per arrivare nelle Province di Torino e di Sondrio con due diversi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). All ...