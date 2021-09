Nadef | Draghi | Crescita più alta con la vaccinazione Dalla legge di Bilancio in arrivo spinta al Pil dello 0 | 5%

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Un quadro economico migliore del previsto: a fine 2021 centreremo unadel 6% invece che del 4,5%, ipotesi di solo cinque mesi fa. E l’ingrediente ambientale principale che ha favorito la ripresa dell’economia italiana è stata lache ha reso possibile che si potesse tornare a lavorare con tranquillità. Il vaccino è l’unico modo per proteggere noi stessi e i nostri cari ”. Marioapprofitta della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri che ha approvato la Nota di Aggiornamento al Def () per ribadire l’importanza della “che ha consentito negli ultimi sette giorni di far ridurre i contagi del 26%”. Segui su affaritaliani.it

A parlare, in conferenza stampa, è il presidente del Consiglio, Mario, insieme al ministro ... commentando la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza () 2021. "C'è ...Con dieci 'morti bianche' in 48 ore Mariodecide di aprire la conferenza stampa sulla, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, trattando il tema della sicurezza del lavoro. Il premier infatti ha aperto la ...Assegno unico per i figli e superbonus 110% confermato anche per il 2023: che cosa ha detto Draghi in diretta oggi, 29 settembre ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa successiva all'approvazione della Nadef. I numeri pubblicati oggi, ha detto Draghi sono 'la conferma che dal problema del d ...