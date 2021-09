MotoGP, GP Americhe 2021, Quartararo: “Vivo il momento e voglio vincere” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Iniziamo il weekend di gara ad Austin con 48 punti di vantaggio, successivamente ci saranno altre tre gare, quindi la mia mentalità rimane la stessa di Misano. In origine, il mio obiettivo non era quello di pensare al campionato fino al GP di San Marino, ma ho deciso di continuare così. Penso che sia la cosa giusta per me: vivere il momento e lottare per la vittoria, se possibile. Non importa se combatto per il campionato o no, voglio vincere. E ancora: “Mi diverto a guidare ad Austin, è una pista dura e difficile, ma mi piace molto. Nel 2019, l’ultima volta che ci siamo stati con la MotoGP, ho ottenuto un buon risultato. Spero di esserci, di migliorare il feeling con la moto e di migliorare la mia prestazione complessiva. Stiamo andando avanti e stiamo cercando di migliorare il più velocemente possibile”. Prima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Iniziamo il weekend di gara ad Austin con 48 punti di vantaggio, successivamente ci saranno altre tre gare, quindi la mia mentalità rimane la stessa di Misano. In origine, il mio obiettivo non era quello di pensare al campionato fino al GP di San Marino, ma ho deciso di continuare così. Penso che sia la cosa giusta per me: vivere ile lottare per la vittoria, se possibile. Non importa se combatto per il campionato o no,. E ancora: “Mi diverto a guidare ad Austin, è una pista dura e difficile, ma mi piace molto. Nel 2019, l’ultima volta che ci siamo stati con la, ho ottenuto un buon risultato. Spero di esserci, di migliorare il feeling con la moto e di migliorare la mia prestazione complessiva. Stiamo andando avanti e stiamo cercando di migliorare il più velocemente possibile”. Prima ...

