LIVE – Fidelis Andria-Foggia 0-3, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 29 settembre 2021) La DIRETTA LIVE di Fidelis Andria-Foggia, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 29 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Fidelis Andria: Dini, Lacassia, Alcibiade, Sabatino, Benvenga, Di Noia, Bonavolontà, Casoli, Carullo, Di Piazza, Bubas. Allenatore: Panarelli. Foggia: Alastra, Garattoni, Girasole, Sciacca, Nicoletti, Rocca, Petermann, Gallo, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 29 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Dini, Lacassia, Alcibiade, Sabatino, Benvenga, Di Noia, Bonavolontà, Casoli, Carullo, Di Piazza, Bubas. Allenatore: Panarelli.: Alastra, Garattoni, Girasole, Sciacca, Nicoletti, Rocca, Petermann, Gallo, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Fidelis Andria-Foggia 0-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Fidelis #Andria-Foggia #Serie - Fantacalciok : Fidelis Andria – Foggia: dove vedere la diretta live e risultato - gilbert_tigre : RT @10001_sport: LIVE Taranto Sport vs Latina Goles / Over 0.5 Foggia vs Juve Stabia Goles / Over 1.5 Nuovo Campobasso vs Fidelis Andria 19… - 10001_sport : LIVE Taranto Sport vs Latina Goles / Over 0.5 Foggia vs Juve Stabia Goles / Over 1.5 Nuovo Campobasso vs Fidelis An… - NotizieMolise : Campobasso affamato di 3 punti ospita a pranzo la Fidelis Andria (DIRETTA LIVE) -