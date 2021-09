L’Ispettore Coliandro 8 – Intrigo maltese: trama e cast (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 29 settembre 2021, su Raidue, va in onda la seconda puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “Intrigo maltese e vede Coliandro indagare a fianco di una tenace giornalista straniera. Coliandro 8, Intrigo maltese: la trama Mentre è a cena con Borromini (Massimiliano Bruno), Coliandro riconosce Cinno (Isparsa Lucarelli), un hacker con cui aveva avuto a che fare anni prima, mentre mette in atto una truffa. L’Ispettore lo insegue, ma Cinno riesce a fuggire grazie all’aiuto di ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 29 settembre 2021, su Raidue, va in onda la seconda puntata de8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “e vedeindagare a fianco di una tenace giornalista straniera.8,: laMentre è a cena con Borromini (Massimiliano Bruno),riconosce Cinno (Isparsa Lucarelli), un hacker con cui aveva avuto a che fare anni prima, mentre mette in atto una truffa.lo insegue, ma Cinno riesce a fuggire grazie all’aiuto di ...

