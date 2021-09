Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 30 settembre: ci sarà un litigio tra Agnese e Flora (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che nei nuovi episodi l’attenzione si focalizzerà sul rapporto tra Agnese e Flora, la nuova stilista del grande magazzino scelta da Vittorio Conti per sostituire Gabriella (che è andata via piangendo). La signora Amato si ritroverà ad affrontare un periodo molto difficile, non solo a livello professionale. Agnese presto verrà a conoscenza che Giuseppe ha avuto un figlio da Petra. Agnese sarà indispettita dall’atteggiamento della figlia di Ravasi. Scopriamo qualche anticipazione in più riguardo la nuova puntata de Il Paradiso. Il Paradiso delle Signore, spoiler Agnese contro ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lede Il6 rivelano che nei nuovi episodi l’attenzione si focalizzerà sul rapporto tra, la nuova stilista del grande magazzino scelta da Vittorio Conti per sostituire Gabriella (che è andata via piangendo). La signora Amato si ritroverà ad affrontare un periodo molto difficile, non solo a livello professionale.presto verrà a conoscenza che Giuseppe ha avuto un figlio da Petra.indispettita dall’atteggiamento della figlia di Ravasi. Scopriamo qualche anticipazione in più riguardo la nuova puntata de Il. Il, spoilercontro ...

