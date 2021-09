“Il diavolo mi ha stritolata e voleva uccidermi” | la confessione choc di Claudia Koll – VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha rilasciato una intervistaa Pierluigi Diaco nel corso di “Ti sento”, il programma di Rai2 andato in onda ieri. L’ex attrice ha confessato senza troppi giri di parole di essere stata aggredita dal. Rivelazionedi: “Ilmi ha” Certo che esiste. Ilmi ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Rivelazione choc di Claudia Koll: "Ilmi ha" Certo che esiste. Ilmi hae mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi . Io sono stata aggredita ...Mi è salito sul corpo e mi hae mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi - ha raccontato riferendosi a Satana - Quindi era uno spirito, non l'ho visto, lo spirito non si ...Claudia Koll ha abbandonato ormai da anni il suo passato nel mondo dello spettacolo. Oggi l'attrice si è affidata alla fede e alla preghiera ...Nel nuovo programma di Pierliugi Diaco, Ti Sento su Rai 2, Claudia Koll ha rivelato i dettagli di un suo incontro con il diavolo... VIDEO ...