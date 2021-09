GF Vip 6 | le Selassie non sono principesse? Il padre è in carcere

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ledavvero nobili etiopi? Emersi alcuni retroscena sulla loro famiglia che sembrano non confermare il loro sangue blu. Nel cast del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Arrabbiatissimo Alfonso Signorini al GFcon Miriana Trevisan che, essendo stata salvata dal pubblico, non decideva chi mandare al televoto tra tre concorrenti. Prima sceglie, pressata, Andrea ...... padre di Manuel, che ? ospite in radio ? ha dichiarato: Alla luce di tutto, però, la signora Bortuzzo è felice che suo figlio sia nel cast del GF. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).Scandalo al GF VIp 6: le sorelle Selassie pare non siano delle vere principesse e che il padre sia in carcere da giugno. Qual è la verita sul loro conto?Si tratta di Clarissa Selassié, la più piccola delle tre sorelle principesse entrate nella casa più famosa e spiata d’Italia. E’ capitato a Clarissa Selassié che, durante una chiacchierata con Sophie ...