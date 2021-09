Firefox | un componente aggiuntivo falso ha rubato le criptovalute degli utenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Firefox componente

Tom's Hardware

Una gran parte degli utenti diè caduta vittima di unaggiuntivo fasullo che era mascherato da un'estensione legittima di un portfolio hardware di criptovaluta chiamato SafePal. Una delle vittime, che si chiama ...... la più grande sfida legata al passaggio al server - to - server è la necessità del... come Safari e. Con questi, non c'è rischio di degenerazione della monetizzazione a causa di un ...