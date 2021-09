Draghi: “Fiducia nell’Italia, mantenere alta la crescita. Nessuna tassa sulla casa” (Di mercoledì 29 settembre 2021) La situazione economica dell'Italia "è di gran lunga migliore di quanto potessimo pensare in primavera", ma perché si prosegua sul sentiero della discesa del debito occorre "mantenere alta la crescita", "mantenere gli impegni con le istituzioni internazionali", "mantenere la credibilità del Paese". Parla a tutto campo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri, elencando i dati della nota di aggiornamento al Def: "crescita al 6 per cento, deficit più basso rispetto al Pil, al 9,4 per cento non all'11,8, in calo anche sul 2020". Dati che mostrano "Fiducia nell'Italia, fra gli italiani, e Fiducia del resto del mondo verso l'Italia". Anche se prima dei dati ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 settembre 2021) La situazione economica dell'Italia "è di gran lunga migliore di quanto potessimo pensare in primavera", ma perché si prosegua sul sentiero della discesa del debito occorre "la", "gli impegni con le istituzioni internazionali", "la credibilità del Paese". Parla a tutto campo il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri, elencando i dati della nota di aggiornamento al Def: "al 6 per cento, deficit più basso rispetto al Pil, al 9,4 per cento non all'11,8, in calo anche sul 2020". Dati che mostrano "nell'Italia, fra gli italiani, edel resto del mondo verso l'Italia". Anche se prima dei dati ...

