Supplenze 2021/22, invio MAD anche per docenti iscritti in GPS. NOTA Ministero (Di martedì 28 settembre 2021) Supplenze MAD Domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2021/22: passo indietro del Ministero. Emanata la NOTA che permette ai docenti iscritti in Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021)MAD Domande di messa a disposizione per l’anno scolastico/22: passo indietro del. Emanata lache permette aiin Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Supplenze 2021-22 invio MAD anche per docenti iscritti in GaE e GPS. NOTA Ministero - #Supplenze #2021-22 #invio… - orizzontescuola : Supplenze 2021/22, invio MAD anche per docenti iscritti in GaE e GPS. NOTA Ministero - scuolainforma : Supplenze, 2° turno di nomina: chiarimenti su procedura (Nota USP Brindisi) - orizzontescuola : Supplenze ATA 2021/22: partono le nomine da graduatorie di istituto terza fascia. AVVISI - Nadnad3010 : Supplenze 2021/22: si completano da GaE e GPS, arrivano da graduatorie di istituto e MAD. A che punto siamo? QUESTI… -