SIT | aggiornamento su azioni proprie

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra il 20 e il 24 settembre 2021, ha acquistato 21.200ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 10,4267 per euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 221.045,72 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 24 settembre, un totale di 552.812, pari al 2,2106% del capitale sociale. Intanto, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per SIT, che si posiziona a 10,6 euro.

Per via della migrazione al, dal 5 al 10 ottobre l'utenza non potra' trasmettere telematicamente gli atti dicatastale agli uffici interessati dalla migrazione. Inoltre, il 7 e 8 ...Per via della migrazione al, dal 5 al 10 ottobre l'utenza non potrà trasmettere telematicamente gli atti dicatastale agli uffici interessati dalla migrazione. Inoltre, il 7 e 8 ...Da lunedì 11 ottobre gli uffici provinciali – Territorio di Agrigento, Ragusa e Trapani dell'agenzia delle entrate erogheranno i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale ...