No vax, monsignor Paglia: “Niente scomuniche o denunce” (Di martedì 28 settembre 2021) No a denunce e tantomeno scomuniche in famiglia se c’è qualche componente no vax, ammonisce il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia. “Eviterei denunce o scomuniche in famiglia – dice Paglia alludendo ad esempio a quel medico che ha denunciato la sorella suora no vax – Mi affiderei alla saggia responsabilità”. Paglia ribadisce che sui vaccini la Pontificia Accademia per la Vita si è sempre appellata alla “responsabilità: non abbiamo mai parlato di obbligo vaccinale”. Con i no vax “si deve dialogare”, ha detto poi mons. Vincenzo Paglia conversando con l’Adnkronos ai margini di una conferenza in Vaticano sulla presentazione dell’Assemblea della Pontificia Accademia che si svolgerà sono al 29 settembre sul tema ‘Salute ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) No ae tantomenoin famiglia se c’è qualche componente no vax, ammonisce il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo. “Evitereiin famiglia – dicealludendo ad esempio a quel medico che ha denunciato la sorella suora no vax – Mi affiderei alla saggia responsabilità”.ribadisce che sui vaccini la Pontificia Accademia per la Vita si è sempre appellata alla “responsabilità: non abbiamo mai parlato di obbligo vaccinale”. Con i no vax “si deve dialogare”, ha detto poi mons. Vincenzoconversando con l’Adnkronos ai margini di una conferenza in Vaticano sulla presentazione dell’Assemblea della Pontificia Accademia che si svolgerà sono al 29 settembre sul tema ‘Salute ...

Boccardo a preti e catechisti no vax: «Astenetevi dal servizio» SPOLETO - Preti non vaccinati? Dovranno astenersi dal proprio servizio fino alla fine della pandemia. È un invito pacato ma deciso, quello che monsignor Renato Boccardo, presidente dei ...

