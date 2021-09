GF Vip, scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: tutta colpa di Magalli (Di martedì 28 settembre 2021) Duro scontro durante la puntata del Grande Fratello Vip tra Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis. La conduttrice ha accusato Sonia Bruganelli di averla ferita con la foto fatta con Giancarlo Magalli, con cui in passato ha avuto molti problemi. Una foto che ha acceso gli animi in studio per la ‘felicità’ di Alfonso Signorini che ha diviso il confronto in più riprese… La quinta puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con un faccia a faccia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Un confronto che Alfonso Signorini si è goduto e che ha voluto portare avanti per tutto il corso della puntata. tutta per colpa di una foto della moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021) Durodurante la puntata del Grande Fratello Vip trae la moglie di Paolo Bonolis. La conduttrice ha accusatodi averla ferita con la foto fatta con Giancarlo, con cui in passato ha avuto molti problemi. Una foto che ha acceso gli animi in studio per la ‘felicità’ di Alfonso Signorini che ha diviso il confronto in più riprese… La quinta puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con un faccia a faccia tra. Un confronto che Alfonso Signorini si è goduto e che ha voluto portare avanti per tutto il corso della puntata.perdi una foto della moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: Valentina entra di nuovo nella casa del #Gfvip per uno scontro diretto con i concorrenti che l'hanno criticata - infoitcultura : GF Vip 6, Soleil: lo scontro in diretta - infoitcultura : GF Vip 6, Valentina Nulli Augusti: nuovo scontro nella Casa - zazoomblog : GF Vip 6 Greta Soleil e il durissimo scontro. I lati oscuri della Cipriani - #Greta #Soleil #durissimo #scontro. - glooit : GFVip, Valentina dopo Tommaso Eletti torna nella casa per uno scontro diretto con i Vip leggi su Gloo… -