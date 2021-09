Formia | finge lo “scippo” del borsello | 30enne arrestato per simulazione di reato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 settembre 2021)– Nel corso della mattinata, al termine di specifica attività d'indagine, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito all'A.g perdi, undella provincia di Napoli, avendo questi falsamente denunciato che il 16 agosto scorso aveva subito lodel propriocontenente 500 euro, verificatosi in quella frazione di Gianola, ad opera di un motociclista.