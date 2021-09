Cinghiate in testa perchè restituisca il debito | 42enne all' ospedale in un bagno di sangue

(Di martedì 28 settembre 2021) ANCONA - Non restituisce i soldi viene preso a. È quello che è accaduto ieri sera alla rotatoria che si trova tra via Martiri della Resistenza e via De Gasperi. Un luogo piuttosto trafficato ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiate testa

ANCONA - Non restituisce i soldi viene preso a cinghiate. È quello che è accaduto ieri sera alla rotatoria che si trova tra via Martiri della Resistenza e via De Gasperi. Un luogo piuttosto trafficato che ha visto l'incontro tra due uomini ...Vengono presi a botte,e bottigliate. Lui cade a terra sotto i colpi, ha le costole ... E se mette la testa fuori di casa, lo fa solo se un adulto la accompagna'. Un incubo quotidiano.