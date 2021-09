Rossano Morta Rosina Bruno | stava attraversando in viale Aldo Moro

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tragedia della strada a(Cosenza)., 87 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentrela strada sulle strisce pedonali in. La conducente, alla guida di una Lancia Musa, una ragazza, si è subito fermata a prestare soccorso e ha chiesto aiuto. I sanitari hanno provato a rianimare l’ottantenne ma pernon c’è stato nulla da fare. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia municipale di Corigliano. La conducente dovrebbe essere iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Ultime Notizie dalla rete : Rossano Morta

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

