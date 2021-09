Kena: Bridge of Spirits su Xbox Series X/S e Switch? Ember Lab prenderà in considerazione l'eventuale ipotesi (Di lunedì 27 settembre 2021) Da pochi giorni Kena: Bridge of Spirits è disponibile sia su PC che su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ovviamente ci sono già diversi fan che si chiedono se in futuro il gioco uscirà anche su Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Ora arriva la risposta proprio da Ember Lab. Attraverso una recente intervista al co-fondatore di Ember Lab, Josh Grier è stata fatta appunto questa domanda. Grier ha ribadito che l'esclusività PlayStation di Kena: Bridge of Spirits fa parte di un accordo che è stato fatto tempo fa, così come per Epic Games, e che una volta che il gioco sarà uscito e il team di sviluppo avrà avuto tempo per riposare, lo studio "esaminerà" altre piattaforme. "Attualmente siamo concentrati sul ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Da pochi giorniofè disponibile sia su PC che su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ovviamente ci sono già diversi fan che si chiedono se in futuro il gioco uscirà anche suX/S e Nintendo. Ora arriva la risposta proprio daLab. Attraverso una recente intervista al co-fondatore diLab, Josh Grier è stata fatta appunto questa domanda. Grier ha ribadito che l'esclusività PlayStation dioffa parte di un accordo che è stato fatto tempo fa, così come per Epic Games, e che una volta che il gioco sarà uscito e il team di sviluppo avrà avuto tempo per riposare, lo studio "esaminerà" altre piattaforme. "Attualmente siamo concentrati sul ...

Advertising

Eurogamer_it : #KenaBridgeOfSpirits su #XboxSeriesX e #Switch? Ember Lab ci penserà. - infoitscienza : Kena Bridge of Spirits può diventare ancora più bello? Sì, ma non su PS5 - Benenath : #KenaBridgeofSpirits è un titolo di cui è facilissimo innamorarsi. Splendido da vedere, divertente da giocare, con… - GamingToday4 : Kena Bridge of Spirits uscirà su Xbox? Ember Lab non lo esclude - focusTECHit : #Recensione Kena: Bridge of Spirits: un'avventura a tratti indimenticabile - #KenaBridgeOfSpirits #PS5… -