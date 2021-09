Allenatore picchia l’arbitro durante partita dei dilettanti: dov’è successo e quanto rischia? (Di lunedì 27 settembre 2021) In una partita tra dilettanti, un Allenatore ha perso la testa ed ha dato un pugno al direttore di gara: dov’è successo e quanto rischia. Una partita di calcio della categoria dilettanti si è tramutata in una rissa quando Giovanni Alosi, Allenatore del Carpignano, è sceso in campo ed ha sferrato un pugno al direttore di gara. L’assurdo episodio si è verificato Paruzzaro (Piemonte), nel corso dell’incontro tra l’Oleggio Castello e il Carpignano valevole per il girone A del campionato nazionale dilettanti. I padroni di casa erano avanti per 2-0 e il tecnico degli avversari ha perso il controllo: in preda alla furia si è scagliato contro l’arbitro e gli ha dato quello che in gergo tecnico ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 settembre 2021) In unatra, unha perso la testa ed ha dato un pugno al direttore di gara:. Unadi calcio della categoriasi è tramutata in una rissa quando Giovanni Alosi,del Carpignano, è sceso in campo ed ha sferrato un pugno al direttore di gara. L’assurdo episodio si è verificato Paruzzaro (Piemonte), nel corso dell’incontro tra l’Oleggio Castello e il Carpignano valevole per il girone A del campionato nazionale. I padroni di casa erano avanti per 2-0 e il tecnico degli avversari ha perso il controllo: in preda alla furia si è scagliato controe gli ha dato quello che in gergo tecnico ...

