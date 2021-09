LIVE Dinamo Sassari-Pesaro | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:45 La Carpegna Prosciutto, guidata in panchina da Aza Petrovic (fratello maggiore di Drazen ed ex stella della Vuelle), era già qualificata tra le migliori otto della fase finale della Supercoppa in quanto finalista della Coppa Italia 2020/2021. I marchigiani sono stati però sconfitti dall’Umana Reyer Venezia col punteggio di 83-51. 17:40 La, dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi, si è fermata ai quarti di finale della Final Eight. Gli uomini di Coach Cavina, infatti, sono stati estromessi dalla competizione per mano della Happy Casa Brindisi (76-66 il punteggio finale). 17:35 Entrambe le squadre vogliono iniziare col piede giusto la regular season, dopo aver concluso anziil percorso nella Supercoppa ...