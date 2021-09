Tiger King 2 | il teaser svela la data di uscita dei nuovi episodi

(Di domenica 26 settembre 2021) Uncondiviso da Netflixladideglidi2, la seconda stagione della docuserie. Netflix, durante l'evento in streaming TUDUM, ha regalato un attesso aggiornamentondo quando2 arriverà sugli schermi: ladiè stata fissata al 17 novembre. Il video ricorda brevemente il successo ottenuto dalle puntate precedenti della docuserie, mostrando poi alcune brevi sequenze inedite. Nel 2020: Murder, Mayhem and Madness ha sorpreso tutti diventando in brevissimo tempo uno dei titoli più visti e discussi presenti nel catalogo di Netflix grazie all'incredibile storia di Joe Exotic, della ...

In occasione di Tudum, l'evento online organizzato da Netflix per i fan, è stata annunciata la data di lancio ufficiale sulla piattaforma di2 , seguito della docuserie che ha spopolato durante il primo lockdown. I nuovi episodi arriveranno su Netflix il 17 novembre: potete vedere qui sopra il video ! LEGGI :, la ...... VALHALLA : il teaser della serie spin - off della saga di Vikings L'UOMO DELLE CASTAGNE : una featurette della serie danese2 : il teaser che annuncia la data della seconda stagione ...Un teaser condiviso da Netflix svela la data di uscita degli episodi di Tiger King 2, la seconda stagione della docuserie. Netflix, durante l'evento in streaming TUDUM, ha regalato un attesso aggiorna ...É stata annunciata la data d'uscita di Tiker King 2, la seconda stagione della serie Netflix dedicata la bizzarro Joe Exotic ...