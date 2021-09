Advertising

Giorno_Pavia : Codevilla, si ammala di Covid e prova a curarsi a casa: muore camionista no vax -

IL GIORNO

Un autotrasportatore di 56 anni, residente a, nell'Oltrepò Pavese, conosciuto in paese per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid - 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di ...Codevilla (Pavia) - Si è ammalato di Covid a settembre ma, apparentemente inossidabile nelle sue convinzioni no vax e negazioniste della pandemia, ha provato a curarsi a casa. La "terapia" autoprescri ...La positività al tampone scoperta l’8 settembre, dopo quattro giorni a casa il ricovero in condizioni ormai disperate ...