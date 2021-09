Veretout: “Il derby è sempre speciale. Vogliamo vincere anche per Mourinho” (Di venerdì 24 settembre 2021) Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Telefoot, dove il centrocampista della Roma parla anche del derby di domenica contro la Lazio, e della convocazione in nazionale francese: “Il derby? Una partita davvero bella, una gara sempre speciale. Quindi ci siamo, daremo tutto, proveremo a vincere questo derby anche per mister Mourinho. La convocazione in nazionale? È stato qualcosa di forte. Farne parte è bello, ma restarci è più difficile. Quando ne fai parte una volta, vuoi tornare il più possibile”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Jordan, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Telefoot, dove il centrocampista della Roma parladeldi domenica contro la Lazio, e della convocazione in nazionale francese: “Il? Una partita davvero bella, una gara. Quindi ci siamo, daremo tutto, proveremo aquestoper mister. La convocazione in nazionale? È stato qualcosa di forte. Farne parte è bello, ma restarci è più difficile. Quando ne fai parte una volta, vuoi tornare il più possibile”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : VERETOUT: 'Daremo tutto nel derby, proveremo a vincere anche per il mister' (VIDEO) - infoitsport : Veretout: 'Proveremo a vincere il derby anche per il mister' - infoitsport : Veretout: 'Proveremo a vincere il derby anche per il mister' (VIDEO) - infoitsport : Veretout: “Cercheremo di vincere il derby anche per il mister, daremo tutto” - infoitsport : Lazio - Roma, Veretout accende il derby: 'Daremo tutto, vogliamo vincerlo per Mourinho' -