Valvarrone | proseguono le ricerche della donna dispersa In campo i droni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valvarrone proseguono

LeccoToday

Non si sono fermate, giovedì 23, le ricerche della donna di 47 anni residente a Lecco dispersa indalla giornata di mercoledì. Impegnati anche oggi i soccorritori della XIX Delegazione Lariana del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, insieme con Guardia di Fiinanza, ...... dispersa in. Impegnati anche oggi i soccorritori della XIX Delegazione Lariana del ...dispiegamento di uomini e mezzi al momento le operazioni di ricerca e salvataggioa oltranza,...Sono andate avanti per tutto il giorno le ricerche della donna di 47 anni residente a Lecco, dispersa in Valvarrone. Impegnati anche oggi i soccorritori della XIX Delegazione Lariana del Cnsas - Corpo ...