Steam Deck | Easy Anti-Cheat adotta il supporto per Linux e Mac – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Steam Deck: Easy Anti-Cheat adotta il supporto per Linux e Mac

Steam Deck godrà del supporto del software Easy Anti-Cheat di Epic anche nella modalità nativa, con SteamOS 3.0 installato. Disponibile per gli sviluppatori, l'ultimo aggiornamento del software Easy Anti Cheat include il supporto per macOS e per Linux, inclusi i layer di compatibilità Wine e Steam Proton. Questo significa che il sistema operativo SteamOS 3 di Steam Deck, qui analizzato nel dettaglio, godrà del supporto per il diffuso software Anti-Cheat, pensato per funzionare anche con il summenzionato Proton e quindi con i giochi Windows fatti girare sull'OS di Valve ...

