La svolta “democratica” dei talebani | “Amputeremo mani ai ladri | ma non in pubblico”

Roma, 2 sett – I talebani fanno sapere che a breve riprenderanno le esecuzioni per i reati di lieve entità, come i furti. Quindi si alle punizioni corporali, ma solo dopo un processo e non in pubblico. talebani "democratici": "Forse" Nooruddin Turabi, funzionario dei talebani e uno dei fondatori del gruppo degli "studenti di religione", ha annunciato che a breve in Afghanistan riprenderanno esecuzioni e amputazioni delle mani per i ladri. Ma forse non in pubblico: "È necessario per la sicurezza", dice "anche se le esecuzioni delle condanne probabilmente non verranno tenute in pubblico, negli stadi o nelle piazze". "Tutti ci criticano per le punizioni" Il portavoce dei talebani, che a sua volta ha un solo occhio e una sola gamba, non ...

