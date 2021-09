Incidente mortale | auto nella scarpata | addio a un 35enne

Leggi su ck12

(Di venerdì 24 settembre 2021)con un’Audi che precipita in unae si schianta contro un albero: è la seconda volta in due settimane(foto Vigili del Fuoco)Questa mattina a Baiso, nel Reggiano, un uomo di 35 anni è morto a causa di unstradale in via Lucenta. È la seconda volta in circa due settimane che quella strada è teatro di un sinistro. Questa mattina erano le 8.30 quando un’Audi in discesa, è uscita fuori strada e dal lato destro della carreggiata ed ha colpito un albero in pieno cadendosottostante. Immediati i soccorsi con i mezzi dell’elisoccorso partiti da Bologna e i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e Sassuolo. Quando sono giunti sul punto purtroppo era già troppo tardi: l’uomo era già ...