Draghi all'Onu striglia i Paesi membri: 'Inaccettabile disparità con i Paesi poveri' (Di venerdì 24 settembre 2021) L'Assemblea Generale dell'Onu si sta per concludere con l'ennesimo impegno di aiutare i Paesi poveri e di agire sul clima, ma, di fatto, il piano Covax è al palo e di impegni seri e concreti sul ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) L'Assemblea Generale dell'Onu si sta per concludere con l'ennesimo impegno di aiutare ie di agire sul clima, ma, di fatto, il piano Covax è al palo e di impegni seri e concreti sul ...

Advertising

matteosalvinimi : Il presidente Draghi all’assemblea di Confindustria dice di NO a nuove tasse, dall’aumento dell’IMU alla patrimonia… - Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento del Presidente Mario Draghi all'Assemblea #Confindustria2021 - fattoquotidiano : L’annuncio di Draghi all’Onu: “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri entro l’anno” - apavo75 : RT @mariamacina: Governa Draghi. Non odiare Matteo Renzi, ringrazialo. Ha dato una mano a te, alla tua famiglia, ai giovani, all'Italia. GR… - SignorAldo : RT @franciungaro: Governo, @Confindustria scarica i partiti per #votare #Draghi 'uomo della necessità' All’assemblea annuale il presidente… -