Spagna, PIL 2° trimestre confermato in crescita ma sotto attese (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – confermato in crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2021. Secondo l’Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dell’1,1% inferiore alla stima preliminare (+2,8%) e del consensus. Nel 1° trimestre si era registrata una variazione negativa dello 0,4%. Su base annua, il PIL ha riportato un incremento del 17,5%, contro il +19,8% della stima iniziale e del mercato. Nel 1° trimestre si era registrata una caduta tendenziale del 4,2%. Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) –inil PIL spagnolo nel 2°2021. Secondo l’Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dell’1,1% inferiore alla stima preliminare (+2,8%) e del consensus. Nel 1°si era registrata una variazione negativa dello 0,4%. Su base annua, il PIL ha riportato un incremento del 17,5%, contro il +19,8% della stima iniziale e del mercato. Nel 1°si era registrata una caduta tendenziale del 4,2%.

Advertising

DividendProfit : Spagna, PIL 2° trimestre confermato in crescita ma sotto attese - truuudetective : RT @Efemes1: @Ricchei @truuudetective @luciodigaetano La Spagna ha una mortalità inferiore alla nostra e ha avuto una perdita di Pil inferi… - Efemes1 : @Ricchei @truuudetective @luciodigaetano La Spagna ha una mortalità inferiore alla nostra e ha avuto una perdita di… - fabio_cuzzolin : @Luca_Gualtieri1 La Spagna e l'Italia hanno subito la crisi dei debiti sovrani, per l'inanita' di mozzarella Triche… - m_spagna : Il rimbalzo del pil in sintesi. -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna PIL Spagna, PIL 2° trimestre confermato in crescita ma sotto attese Confermato in crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2021. Secondo l' Istituto statistico spagnolo INE , che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dell'1,1% inferiore alla stima preliminare (+2,8%) e del consensus. Nel 1° trimestre si era registrata una variazione negativa dello 0,4%. Su base ...

Spagna, PIL 2 trimestre confermato in crescita ma sotto attese Confermato in crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2021. Secondo l' Istituto statistico spagnolo INE , che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dell'1,1% inferiore alla stima preliminare (+2,8%) e del consensus. Nel 1° trimestre si era registrata una variazione negativa dello 0,4%. Su base ...

Spagna, PIL (YoY) nel secondo trimestre Teleborsa Spagna, PIL 2° trimestre confermato in crescita ma sotto attese (Teleborsa) - Confermato in crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2021. Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si ...

Spagna, PIL (YoY) nel secondo trimestre Spagna, PIL nel secondo trimestre su base annuale (YoY) +17,5%, in aumento rispetto al precedente -4,2% (la previsione era +19,8%).

Confermato in crescita ilspagnolo nel 2° trimestre 2021. Secondo l' Istituto statistico spagnolo INE , che ha pubblicato i dati definitivi del, su base trimestrale si è registrato un aumento dell'1,1% inferiore alla stima preliminare (+2,8%) e del consensus. Nel 1° trimestre si era registrata una variazione negativa dello 0,4%. Su base ...Confermato in crescita ilspagnolo nel 2° trimestre 2021. Secondo l' Istituto statistico spagnolo INE , che ha pubblicato i dati definitivi del, su base trimestrale si è registrato un aumento dell'1,1% inferiore alla stima preliminare (+2,8%) e del consensus. Nel 1° trimestre si era registrata una variazione negativa dello 0,4%. Su base ...(Teleborsa) - Confermato in crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2021. Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si ...Spagna, PIL nel secondo trimestre su base annuale (YoY) +17,5%, in aumento rispetto al precedente -4,2% (la previsione era +19,8%).