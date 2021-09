Max Biaggi ed Eleonora Pedron | ancora insieme per amore dei figli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Come Chris Martin e Gwyneth Paltrow, così Max Biaggi ed Eleonora Pedron. Il centauro e la showgirl, che nel 2015, dopo dodici anni d’amore, hanno deciso di separarsi, hanno saputo anteporre il benessere e l’armonia familiare allo sfaldamento della coppia. «I bambini ci uniscono. Stiamo sempre in contatto. Poi ci dividiamo, ma siamo bravi», ha raccontato Biaggi a Domenica In, spiegando a parole quel che le immagini hanno poi concretizzato.

... la Honda RC211V gialla e blu del team Pons con lo storico sponsor Camel ha regalato grandi soddisfazioni alla Cssa di Tokyo, specialmente conin sella nel biennio 2003 - 2004, in cui ha ...Eleonora Pedron eoggi sono di nuovo sereni insieme, tutto grazie ai ...Al compleanno della primogenita Ines... Eleonora Pedron e Max Biaggi più uniti e sorridenti che mai in occasione del compleanno della figlia Ines Angelica. La showgirl 39 enne e il pilota 50enne sono ...Una bella reunion di famiglia per Max Biaggi ed Eleonora Pedron. I due ex si ritrovano per il compleanno della figlia Ines. Entrambi allegri e spensierati abbracciano la 12enne e il fratello Leon. “Il ...