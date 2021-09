Questo video non dimostra che la pandemia di Covid-19 è una finzione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 7 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si afferma, mostrando diverse scene, che medici, malati e morti per Covid-19 sarebbero in realtà attori. Il video è accompagnato da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «FINTI MORTI, FINTI MALATI, FINTI MEDICI, SET CINEMATOGRAFICI. TERRORE VEROSÍ…SE SEI UN PECORONE CAPRONE #PECORONAVAIRUS #ITALIOTI #BEOTI #COV1D1OT1». Secondo il post oggetto di verifica, quindi, la pandemia di Covid-10 sarebbe una messinscena. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Le scene contenute nel filmato in questione non dimostrano che la pandemia di nuovo coronavirus Sars-CoV-2 sia una funzione e che i medici, malati e morti per ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 7 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato unin cui si afferma, mostrando diverse scene, che medici, malati e morti per-19 sarebbero in realtà attori. Ilè accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «FINTI MORTI, FINTI MALATI, FINTI MEDICI, SET CINEMATOGRAFICI. TERRORE VEROSÍ…SE SEI UN PECORONE CAPRONE #PECORONAVAIRUS #ITALIOTI #BEOTI #COV1D1OT1». Secondo il post oggetto di verifica, quindi, ladi-10 sarebbe una messinscena. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Le scene contenute nel filmato in questione nonno che ladi nuovo coronavirus Sars-CoV-2 sia una funzione e che i medici, malati e morti per ...

