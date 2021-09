Moderna è il vaccino più efficace contro i ricoveri dopo quattro mesi dalla seconda dose (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uno studio comparato svolto dai CDC, i Centers for disease control and prevention statunitensi, sui tre vaccini autorizzati negli Stati Uniti mette Moderna al primo posto fra i più efficaci. Tutti, dunque anche Pfizer-Biontech e Johnson & Johnson (che è un monodose), mantengono comunque un’elevata efficacia nella prevenzione della malattia grave indotta da variante Delta. Ma secondo i numeri contenuti nell’ultimo rapporto settimanale dell’agenzia federale per la salute, fra l’11 marzo e il 15 agosto l’efficacia di Moderna contro l’ospedalizzazione è stata più elevata (93%) di quella di Pfizer-Biontech (88%) e del prodotto di Janssen (71%). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uno studio comparato svolto dai CDC, i Centers for disease control and prevention statunitensi, sui tre vaccini autorizzati negli Stati Uniti mette Moderna al primo posto fra i più efficaci. Tutti, dunque anche Pfizer-Biontech e Johnson & Johnson (che è un monodose), mantengono comunque un’elevata efficacia nella prevenzione della malattia grave indotta da variante Delta. Ma secondo i numeri contenuti nell’ultimo rapporto settimanale dell’agenzia federale per la salute, fra l’11 marzo e il 15 agosto l’efficacia di Moderna contro l’ospedalizzazione è stata più elevata (93%) di quella di Pfizer-Biontech (88%) e del prodotto di Janssen (71%).

