L’erede di Ibrahimovic che il Milan non aveva considerato

Ante Rebic è diventato, improvvisamente, un giocatore prezioso per Pioli. Non sta facendo rimpiangere Ibrahimovic Non era stato acquistato, a suo tempo, per fare L'erede di Ibrahimovic, ma la sua duttilità sta diventando un'arma preziosa a disposizione di Stefano Pioli. Ante Rebic è L'erede di Ibra che non ti aspetti, il calciatore giusto per permettere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

