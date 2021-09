Il green pass, via libera alla Camera. Continuano i mal di pancia dei leghisti: la metà diserta il voto (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Camera ha approvato in prima lettura con 335 voti a favore, 51 contrari e tre astenuti, il ddl di conversione del decreto green pass Scuola e Trasporti. Il decreto legge green pass bis contiene anche le misure relative alla riapertura di scuole e università “in presenza”, riservando l’eventuale “dad” solamente a singole istituzioni scolastiche e all’obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto. Il provvedimento passa ora al Senato. E va convertito in legge entro il 5 ottobre. Dl green pass, metà dei leghisti disertano il voto Bassa la partecipazione al voto di Forza Italia: hanno votato in 46 su 73, il 56%. E anche oggi quasi la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Laha approvato in prima lettura con 335 voti a favore, 51 contrari e tre astenuti, il ddl di conversione del decretoScuola e Trasporti. Il decreto leggebis contiene anche le misure relativeriapertura di scuole e università “in presenza”, riservando l’eventuale “dad” solamente a singole istituzioni scolastiche e all’obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto. Il provvedimentoa ora al Senato. E va convertito in legge entro il 5 ottobre. Dldeino ilBassa la partecipazione aldi Forza Italia: hanno votato in 46 su 73, il 56%. E anche oggi quasi la ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - zazoomblog : Dl Green pass bis i virologi potranno andare in tv solo se autorizzati - #Green #virologi #potranno #andare - MattiaMorbidoni : RT @sole24ore: Decreto green pass bis: obbligo per sciare, tampone di 72 ore e dad solo in zona rossa -