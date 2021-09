Covid, la Germania contro i No Vax: “In quarantena via lo stipendio ai non vaccinati” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se un cittadino che non si è vaccinato dovesse entrare in isolamento perché a rischio Covid non si vedrà riconosciuto alcun compenso economico a copertura del periodo di quarantena. La nuova regola, stabilita dal ministro della Salute, Jens Spahn, entrerà in vigore in Germania forse già l’11 ottobre. Cresce infatti, la pressione delle autorità tedesche sui No Vax. Germania, quarantena non pagata Ma come riporta online il Corriere della Sera, l’insieme delle nuove regole sanitarie della Germania non riguarderà soltanto chi ha scelto di non vaccinarsi. Bensì anche i tedeschi al rientro dai paesi designati ad alto rischio per il Covid. In questa lista figurano, fra gli altri, la Turchia, il Regno Unito e alcune zone della Francia. I non vaccinati di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se un cittadino che non si è vaccinato dovesse entrare in isolamento perché a rischionon si vedrà riconosciuto alcun compenso economico a copertura del periodo di. La nuova regola, stabilita dal ministro della Salute, Jens Spahn, entrerà in vigore inforse già l’11 ottobre. Cresce infatti, la pressione delle autorità tedesche sui No Vax.non pagata Ma come riporta online il Corriere della Sera, l’insieme delle nuove regole sanitarie dellanon riguarderà soltanto chi ha scelto di non vaccinarsi. Bensì anche i tedeschi al rientro dai paesi designati ad alto rischio per il. In questa lista figurano, fra gli altri, la Turchia, il Regno Unito e alcune zone della Francia. I nondi ...

