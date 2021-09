“Avevo 15 anni e andavo alle cene a casa di Boncompagni”, ex di Non è la Rai vuota il sacco (Di martedì 21 settembre 2021) Nuovi retroscena su Non è la Rai Qualche giorno fa Laura Colucci ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Nello specifico, ha fatto sapere che per non lavorare a Non è la Rai alcune ragazze sono dovute scendere a compromessi. Affermazioni che poi sono state seccamente smentite sia da Pamela Petrarolo che da Miriana Trevisan che L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 21 settembre 2021) Nuovi retroscena su Non è la Rai Qualche giorno fa Laura Colucci ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Nello specifico, ha fatto sapere che per non lavorare a Non è la Rai alcune ragazze sono dovute scendere a compromessi. Affermazioni che poi sono state seccamente smentite sia da Pamela Petrarolo che da Miriana Trevisan che L'articolo proviene da KontroKultura.

