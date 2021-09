Inter | le condizioni di Correa e Vidal

(Di lunedì 20 settembre 2021) Joaquinsta meglio, anche se la botta al bacino fa decisamente male. Il giorno dopo la grande paura è stato passato dall’argentino ad Appiano dove chi ha partecipato alla sfida contro il Bologna ha partecipato a una seduta di scarico. Già gli esami fatti all’Humanitas di Rozzano la sera prima avevano escluso fratture al bacino, ma per essere arruolabile per la trasferta di domani a Firenze bisognerà vedere come il Tucu smaltirà il problema. Una decisione definitiva verrà presa all’ultimo minuto, ma è chiaro che in assenza di evidenti miglioramenti l’argentino verrà risparmiato: la partita di sabato a San Siro contro l’Atalanta è un orizzonte molto più probabile. Anche per Arturo, dopo l’affaticamento accusato prima del match, si deciderà in extremis. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Vigilia di Fiorentina-Inter, dopo il 6-1 al Bologna i nerazzurri vanno a caccia ... Si prenderà inoltre oggi una decisione sulle condizioni di Vidal e Correa. Affaticamento muscolare per il cileno ...