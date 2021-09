GF Vip 2021 è il primo ad andare via | Non mi sento a mio agio

(Di lunedì 20 settembre 2021) E' ila parlare di abbandonare la casa più spiata d'Italia: Tommaso Eletti ha cominciato ad esternare i suoi dubbi ai suoi compagni di avventura sulla permanenza al Grande Fratello Vip, con una dichiarazione che sorprende tutti. Sembra che l'ex concorrente di 'Temptation Island' si senta sotto pressione e costretto ad una vita che non gli appartiene. Questo è ciò che dichiara Tommaso Eletti a proposito della permanenza: "Qua dentro non mia mio, non mia mioa stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suodi ...

Advertising

trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - SpettacolandoTv : #GFVip6 puntata 20 settembre: a rischio Francesca Cipriani e Tommaso Eletti - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb September 20, 2021 at 11:31AM - zazoomblog : Ainett Stephens gli outfit al GF Vip sono scollatissimi: cosa ci aspetta stasera? - #Ainett #Stephens #outfit - MFerraglioni : Gf Vip 6: Amedeo Goria senza mutande? #amedeogoria #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2021

La loro storia d'amore va avanti dallo scorso anno quando Pierpaolo e Giulia si sono incontrati per la prima volta al Grande Fratello. Galetto fu la casa: oggi i Prelemi, come li hanno ...... +1 (646) 659 - 8136 Articoli correlati GrAI Matter Labs and ADLINK Announce Their Partnership to Integrate SMARC Module with GrAIBusiness Wire Business Wire - 20 SettembrePARIS - - (...La coreografia “hot” di Raffaella Fico, manda in tilt i social e fa schizzare gli stream. Il “colpo di scena” che ha accompagnato l’ingresso al GF VIP di Raffaella Fico, ha infiammato i social e ...Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli chiede scusa: "Non porto rancore" E' stata Katia Ricciarelli la prima concorrente ad aver perso la pazienza al GF ...