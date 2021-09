La Roma crolla a Verona | solo un pari per la Lazio di Sarri

(Di domenica 19 settembre 2021) Giornata negativa per lene con ladi Mourinho che cade ae lache non va oltre ilin casa con il Cagliari. Tante emozioni e sorprese nei due match di Serie A delle ore 18. Lanon va oltre il 2 a 2 contro un ottimo Cagliari, rinvigorito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ilgazzettino.it

VERONA - Lanon infila il quarto successo consecutivo e3 - 2 al Bentegodi contro il Verona , nonostante lo spettacolare gol di capitan Pellegrini che aveva permesso a Mourinho di chiudere in ...1° TEMPO 45' - Fabio Maresca manda le squadre neglio spogliatoi sul punteggio di uno a zero per la. 36' - Incredibile gol di Pellegrini, che dopo un cross di Karsdorp deviato dalla difesa ...Josè Mourinho ha presentato in conferenza stampa la prossima gara della Roma sul campo del Verona, parlando anche di due giocatori ai margini ...