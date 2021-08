UFFICIALE | il giocatore lascia i rossoneri!

(Di lunedì 9 agosto 2021) Mattia Caldara è ufficialmente un nuovodel Venezia. Difatti il difensore centrale non indosserà più la maglia rossonera. Il passaggio al Venezia sarà a titolo temporaneo. Il comunicatodel club milanese: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara al Venezia FC. Il club augura a Mattia le migliori soddisfazioni per la prossima stagione sportiva.” LEGGI ANCHE: Milan, Maignan: “Champions League? Dobbiamo prepararci bene” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

JuventusFCYouth : UFFICIALE | Elias Sebastian Solberg è un nuovo giocatore dell'#Under19 ???? Centrocampista, classe 2004, arriva da… - JuventusFCYouth : UFFICIALE | Alessandro Citi è un nuovo giocatore dell'#Under19 ?? Difensore, classe 2003, firma un contratto fino… - FBiasin : L’offerta ufficiale fatta dal #Chelsea all’#Inter per #Lukaku, al momento, resta quella di 100 milioni di euro più… - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE -#Venezia, dal #Milan arriva #Caldara ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - STOCALCIO1 : ?????? Ufficiale, Mattia #Caldara è un nuovo giocatore del #Venezia: il difensore ex #Atalanta arriva dal #Milan con l… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE giocatore

Il Napoli Online

Mattia Caldara è un nuovodel Venezia. Il difensore italiano lascia il Milan, in prestito con diritto di riscattoPer ... Ecco il comunicato:Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE ......"Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con AC Milan per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del...Adesso è ufficiale, Mattia Caldara è un giocatore del Venezia: i lagunari hanno annunciato poco fa l'arrivo, sul quale c'era da settimane intesa con il giocatore e tra i club, del difensore dal Milan, ...Caldara al Venezia - Ufficiale il passaggio dell'ex Milan alla società arancioneroverde. Arriva in prestito in prestito con diritto di riscatto ...