Tim, iliad coinveste in FiberCop sulla fibra (Di lunedì 9 agosto 2021) ... come Fastweb e quella in fase di finalizzazione con Tiscali. L'accordo tra Tim, attraverso FiberCop, e iliad conferma la "validità del piano di investimenti di FiberCop che assicurerà la copertura ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 agosto 2021) ... come Fastweb e quella in fase di finalizzazione con Tiscali. L'accordo tra Tim, attraverso, econferma la "validità del piano di investimenti diche assicurerà la copertura ...

Advertising

zazoomblog : Tim iliad coinveste in FiberCop sulla fibra - #iliad #coinveste #FiberCop #sulla - fisco24_info : Tim, iliad coinveste in FiberCop sulla fibra: Siglato accordo per sviluppare il mercato - tariffando : iliad entra in Fibercop: investirà nella FTTH anche con TIM - AgenziaOpinione : GRUPPO TIM * INNOVAZIONE: « FIBERCOP E ILIAD FIRMANO L’ACCORDO DI CO-INVESTIMENTO, PER ACCELERARE LA DIFFUSIONE DEL… - lucasebastians : @TIM_Official perché a Milazzo navigo con tim a 5 mega e con iliad arrivo a 30 mega? C'è qualche problema? -