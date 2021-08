Calciomercato Genoa, si chiude per l’arrivo di Semper (Di lunedì 9 agosto 2021) Calciomercato Genoa, i rossoblu pronti a rinforzare il reparto portiere con il giocatore del Chievo. Si chiuderà a breve Dopo l’arrivo di Salvatore Sirigu, il Genoa è pronto a mettere a segno un altro colpo per la porta. Il grifone è ad un passo dall’assicurarsi la firma di Adrian Sempre, rimasto svincolato dal ChievoVerona, club in cui era diventato titolare negli ultimi due anni. Per il croato, grande pararigori, mancano ormai gli ultimi dettagli stando a quanto riportato da Il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021), i rossoblu pronti a rinforzare il reparto portiere con il giocatore del Chievo. Sirà a breve Dopodi Salvatore Sirigu, ilè pronto a mettere a segno un altro colpo per la porta. Il grifone è ad un passo dall’assicurarsi la firma di Adrian Sempre, rimasto svincolato dal ChievoVerona, club in cui era diventato titolare negli ultimi due anni. Per il croato, grande pararigori, mancano ormai gli ultimi dettagli stando a quanto riportato da Il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

