Spezia, ufficiale un acquisto dall’Atalanta! (Di domenica 8 agosto 2021) Viktor Kovalenko è un nuovo giocatore dello Spezia. Il club ligure ha ufficializzato su Twitter l’acquisto in prestito del trequartista ucraino. Kovalenko è pronto a rimettersi in gioco dopo i mesi in chiaroscuro con l’Atalanta, dove non ha praticamente mai visto il campo. Il centrocampista, uomo chiave anche della nazionale di Shevchenko, si presenta quindi come un importante rinforzo per Thiago Motta, il quale deve sperare nell’integrità fisica del talentuoso classe ’96. Con l’Atalanta infatti è stato vittima di alcuni probelmi che ne hanno influenzato il rendimento, tant’è che all’attivo presenta una sola presenza con il suo ex club. Si ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Viktor Kovalenko è un nuovo giocatore dello. Il club ligure ha ufficializzato su Twitter l’in prestito del trequartista ucraino. Kovalenko è pronto a rimettersi in gioco dopo i mesi in chiaroscuro con l’Atalanta, dove non ha praticamente mai visto il campo. Il centrocampista, uomo chiave anche della nazionale di Shevchenko, si presenta quindi come un importante rinforzo per Thiago Motta, il quale deve sperare nell’integrità fisica del talentuoso classe ’96. Con l’Atalanta infatti è stato vittima di alcuni probelmi che ne hanno influenzato il rendimento, tant’è che all’attivo presenta una sola presenza con il suo ex club. Si ...

