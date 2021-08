Roma. ‘Aiuto, una rissa’, ma in realtà era una rapina: picchiato violentemente per derubarlo (Di domenica 8 agosto 2021) Sembrava una rissa, con con botte che volavano uno contro l’altro per chissà quale motivo, invece il bersaglio era un’unica persona e lo scopo era rapinarlo. Quando i poliziotti che stavano passando di pattuglia in via Pietro Anderloni hanno visto la scena, si sono immediatamente fermati e sono intervenuti. Vedendo la pattuglia, alcuni dei presenti sono fuggiti e gli agenti hanno trovato solo due persone: un ragazzo bielorusso di 28 anni che era appena stato rapinato del telefono che, per evitare la rapina, era stato picchiato violentemente da alcuni sconosciuti, e B.A., un cittadino marocchino, l’unico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Sembrava una rissa, con con botte che volavano uno contro l’altro per chissà quale motivo, invece il bersaglio era un’unica persona e lo scopo erarlo. Quando i poliziotti che stavano passando di pattuglia in via Pietro Anderloni hanno visto la scena, si sono immediatamente fermati e sono intervenuti. Vedendo la pattuglia, alcuni dei presenti sono fuggiti e gli agenti hanno trovato solo due persone: un ragazzo bielorusso di 28 anni che era appena statoto del telefono che, per evitare la, era statoda alcuni sconosciuti, e B.A., un cittadino marocchino, l’unico ...

