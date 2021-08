Da Romero a Zapata | quando l’incasso è necessario per rispettare le regole

(Di lunedì 9 agosto 2021)ti offrono 115 milioni per Lukaku, 40/50 (se davvero arrivano) perchiamato a sostituirlo, oltre ai quasi 55 per, puoi chiamarti Zhang o Percassi ma non ti rimane che fare un bel pacco regalo con tanto di fiocco rosso e caricarlo sul tuo suv passando immediatamente al. Ciò senza troppi calcoli su quel lunare strumento chiamato bonus, inventato dagli operatori di mercato per battere più cassa possibile. Incomprensibile nei dettagli al popolo dei tifosi. Può poco piacere la premessa ma i conti si fanno con soldi veri, il resto è alchimia per sfuggire alledell’Uefa. Quali ...

Ultime Notizie dalla rete : Romero Zapata

Capitolo: il giocatore somiglia molto a Lukaku a livello di caratteristiche e l' Atalanta , che si è detta disposta ad accettare, ha già incassato 40 milioni dalla cessione di, ma ...Commenta per primo Calciomercato estivo 2021/2022, l'Atalanta in rampa di lancio sul panorama europeo col triplice impegno alle porte, saluta Gollini,, Ilicic e. Sembra pura follia, ma non lo è. Sono tra i più forti, è vero, decisivi in Champions, fuor di dubbio, ma che siano insostituibili, a Zingonia, è più che falso . La storia ...Le ultimissime di mercato sull'attaccante colombiano, sempre tra le priorità dei nerazzurri per il dopo Lukaku. Inter a caccia del post Lukaku. I dirigenti nerazzurri intanto si muovono alla ricerca d ...L'Atalanta ha già dato il via libera all'operazione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro', si legge. (F0nte: Repubblica) Duvan Zapata e l'Inter sono ormai a un passo. Secondo quanto scrive Repub ...