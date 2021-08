Atp Washington 2021, Sinner: “È stata una grande partita, fiero di essere in finale” (Di domenica 8 agosto 2021) Jannik Sinner, grazie alla vittoria per 7-6 6-1 ottenuta ai danni di Jenson Brooksby, ha raggiunto la finale dell’ATP 500 di Washington. Per il tennista altoatesino si tratta della sua terza finale stagionale, quarta in carriera, tutte ottenute sul cemento. Domani, contro Mackenzie McDonald, il numero 24 del mondo cercherà di portare a casa il suo secondo trofeo del 2021, dopo quello vinto a Melbourne contro Stefano Travaglia. Al termine dell’incontro, il tennista di San Candido si è presentato, in conferenza stampa, con il sorriso stampato sulle labbra e si è dichiarato orgoglioso di quanto fatto in ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Jannik, grazie alla vittoria per 7-6 6-1 ottenuta ai danni di Jenson Brooksby, ha raggiunto ladell’ATP 500 di. Per il tennista altoatesino si tratta della sua terzastagionale, quarta in carriera, tutte ottenute sul cemento. Domani, contro Mackenzie McDonald, il numero 24 del mondo cercherà di portare a casa il suo secondo trofeo del, dopo quello vinto a Melbourne contro Stefano Travaglia. Al termine dell’incontro, il tennista di San Candido si è presentato, in conferenza stampa, con il sorriso stampato sulle labbra e si è dichiarato orgoglioso di quanto fatto in ...

