Raid punitivo ai danni di una coppia Arrestato dai carabinieri uno degli autori

(Di sabato 7 agosto 2021) Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva per vendicarsi a loro volta dell’aggressione subita qualche ora prima da uno dei membri della banda. A segnalare l’accaduto alla Centrale Operativa deidi Civitavecchia sono stati alcuni vicini di casa della vittima che, sentendo dei forti rumori dal vicino appartamento, hanno pensato che vi fosse una lite in atto. Idella Stazione di Civitavecchia P.le quando hanno poi raggiunto l’abitazione hanno scoperto che si trattava di una aggressione. La porta d’ingresso dell’appartamento presentava evidenti segni di sfondamento, provocati molto probabilmente da calci mentre ...

Civitavecchia:ai danni di una coppia, arrestato dai Carabinieri uno degli autori. Altri cinque denunciati - Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva per vendicarsi a loro volta dell'...Uno scontro tra 'bande', un'aggressione che non è finita sul momento, ma che ha portato a un vero e proprionei confronti di una coppia di coniugi. E' questo ciò che è accaduto a Civitavecchia. La presunta 'lite' Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva per vendicarsi a loro ...Il commando ha preso a calci una coppia per vendicarsi dell'aggressione subita qualche ora prima da uno dei membri della banda ...CIVITAVECCHIA (CRONACA) –Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto sei uomini, alcuni addirittura armati di mazze da baseball e bastoni, scappare dalle scale del condominio prima dell’arrivo dei ...