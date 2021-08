Incendi in Grecia, oltre mille evacuati con traghetti a Evia (Di sabato 7 agosto 2021) Nella notte e ancora nelle prime ore del mattino di oggi, oltre mille persone sono state evacuate con traghetti dall'isola greca di Evia, dopo che gli Incendi che ancora divampano hanno reso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Nella notte e ancora nelle prime ore del mattino di oggi,persone sono state evacuate condall'isola greca di, dopo che gliche ancora divampano hanno reso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'altra notte drammatica in Attica a causa degli incendi: le fiamme hanno raggiunto anche alcune case. La situazio… - Corriere : Incendi in Grecia, evacuati migliaia di turisti. Fumo su Atene: «Chiudete le finestre e non uscite» - SkyTG24 : Incendi Grecia, fiamme ancora fuori controllo in Attica. Evacuati turisti, fumo su Atene - EugenioCardi : RT @fanpage: La situazione in Grecia è sempre più drammatica. - ilfattovideo : Incendi in Grecia, centinaia di turisti evacuati dalle isole in fiamme: i video girati a bordo dei traghetti -