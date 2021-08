Di Francesco: “Ci serve qualche esterno. Zaccagni capitano? Un bel segnale” (Di sabato 7 agosto 2021) Al termine dell’amichevole con la Sampdoria ha parlato il tecnico del Verona, Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: “Spiace perdere perchè ci tenevamo a fare risultato in una partita in cui abbiamo avuto un ottimo possesso palla”. Zaccagni capitano: “Ne s0no felicissimo. Il discorso della fascia lo hanno scelto i ragazzi. Questo è un gruppo che ha grandi valori”. Cosa manca: “Maggiore determinazione sotto porta. Non bisogna accontentarsi perchè la voglia di giocare era anche eccessiva, non aiutati dal campo. Dobbiamo aver voglia di far gol. Normale che esiste l’avversario”. Kalinic? “E’ calato alla distanza. Nel primo tempo doveva ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Al termine dell’amichevole con la Sampdoria ha parlato il tecnico del Verona, Eusebio Di. Queste le sue parole: “Spiace perdere perchè ci tenevamo a fare risultato in una partita in cui abbiamo avuto un ottimo possesso palla”.: “Ne s0no felicissimo. Il discorso della fascia lo hanno scelto i ragazzi. Questo è un gruppo che ha grandi valori”. Cosa manca: “Maggiore determinazione sotto porta. Non bisogna accontentarsi perchè la voglia di giocare era anche eccessiva, non aiutati dal campo. Dobbiamo aver voglia di far gol. Normale che esiste l’avversario”. Kalinic? “E’ calato alla distanza. Nel primo tempo doveva ...

Francesco_fiasc : RT @istsupsan: #covid19 ?? ?? i vaccini provocano l’infezione? ??d’estate non serve vaccinarsi? ?? il vaccino modifica il Dna? La risposta a qu… - MatteoTosato83 : @Tommasoarmando1 @la_stordita Non serve essere papà Francesco basta esser educato… ma se non te l’hanno insegnato offendi pure - genovitt : @baffi_francesco francamente al terzo occhio non ci vorrei rinunciare, mi serve per controllare chi viene alle spalle - baffi_francesco : Altra fascio-leghista di merda. 'Palermo, l'eurodeputata leghista in ospedale senza Green Pass: 'Non serve in ques… - Ilaria19425156 : RT @labrinta: @Kettelodicoaffa @Camillamariani4 Non serve neanche andare indietro fino a San Francesco, basta Papa Wojtyla, lo avevamo qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco serve Amichevoli, Sampdoria - Verona 1 - 0 decide Murillo Mister Di Francesco si affida quindi ai cambi per trovare forze fresche e i gialloblù tornano a farsi vedere in zona offensiva. Alla mezz'ora Hongla serve perfettamente Lazovic in verticale, col ...

DIRETTA/ Twente Lazio (risultato 0 - 1) streaming tv: brutto infortunio per Zerrouki Nel 4 - 3 - 3 che mister Sarri ha in mente per la sua Lazio serve un giocatore dalle ... il neopromosso Venezia, che ha espugnato il De Grolsch Veste grazie a un gol di Francesco Forte. Dopo 20 duri ...

Francesco: per la risurrezione del Libano servono gesti concreti dal mondo Vatican News Gesù di Nazaret e Francesco, dialoghi impossibili Dialoghi Impossibili. Gesù di Nazaret e Francesco d’Assisi (2) Gesù di Nazaret e Francesco d’Assisi lasciano fianco a fianco il portico di Santa Maria Maggiore in Roma e traversano la piazza antistant ...

Green Pass, scatta la corsa al certificato: come si ottiene, quando serve e cosa cambia da settembre Con Green pass e vaccini contrastiamo il covid e viviamo un'estate più sicura'. Alla luce dell’accelerata data dalle nuove disposizioni, è dunque utile ricordare cos’è il Green Pass, come si ottiene e ...

Mister Disi affida quindi ai cambi per trovare forze fresche e i gialloblù tornano a farsi vedere in zona offensiva. Alla mezz'ora Honglaperfettamente Lazovic in verticale, col ...Nel 4 - 3 - 3 che mister Sarri ha in mente per la sua Lazioun giocatore dalle ... il neopromosso Venezia, che ha espugnato il De Grolsch Veste grazie a un gol diForte. Dopo 20 duri ...Dialoghi Impossibili. Gesù di Nazaret e Francesco d’Assisi (2) Gesù di Nazaret e Francesco d’Assisi lasciano fianco a fianco il portico di Santa Maria Maggiore in Roma e traversano la piazza antistant ...Con Green pass e vaccini contrastiamo il covid e viviamo un'estate più sicura'. Alla luce dell’accelerata data dalle nuove disposizioni, è dunque utile ricordare cos’è il Green Pass, come si ottiene e ...