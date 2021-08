Ufficiale: Hadziosmanovic al Teramo dalla Sampdoria (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo colpo in casa Teramo: arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, il difensore 23enne Cristian Hadziosmanovic. Questa la nota del club biancorosso: “La S.S. Teramo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.C. Sampdoria, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Hadziosmanovic, che ha sottoscritto un contratto annuale.Nativo di Lecce ma di famiglia montenegrina, il 23enne neo-esterno difensivo biancorosso, e? cresciuto calcisticamente in un Settore Giovanile prestigioso come quello dell’A.C. Milan, per poi trasferirsi nel club ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo colpo in casa: arriva a titolo definitivo, il difensore 23enne Cristian. Questa la nota del club biancorosso: “La S.S.Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.C., il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian, che ha sottoscritto un contratto annuale.Nativo di Lecce ma di famiglia montenegrina, il 23enne neo-esterno difensivo biancorosso, e? cresciuto calcisticamente in un Settore Giovanile prestigioso come quello dell’A.C. Milan, per poi trasferirsi nel club ...

